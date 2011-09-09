У 24-летнего минчанина в Минске изъяли 40 тысяч долларов США
В Минске сотрудниками ОПО и УБЭП УВД Минского облисполкома за нарушение порядка проведения валютных операций задержан минчанин (1987 г.р.), у которого обнаружено и изъято 40 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба МВД.В Минске на территории ТД «Ждановичи» сотрудниками БЭП УВД Минского облисполкома, Минского РУВД и ППСМ за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны неработающий житель Орши (1969 г.р.), гражданин Молдовы (1975 г.р.) и гражданин Азербайджана (1979 г.р.), у которых обнаружены и изъяты 28,8 млн. рублей, 78,8 тысячи рублей ЦБ РФ и 11,3 тысячи долларов США.