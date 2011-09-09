У 24-летнего минчанина в Минске изъяли 40 тысяч долларов США

Як-42 рухнул в 5 километрах от дома Александра Галимова

Первый тренер Александра Галимова Николай Казакевич живет рядом с тем местом, где рухнул самолет с командой. И Сашин дом расположен неподалеку, километрах в пяти. Его отец был там, на месте катастрофы. Узнав о том, что случилось, он проехал эти пять километров на машине, бросился в воду и переплыл Волгу. Даже стал помогать водолазам вытаскивать ребят. Он еще не знал, что Саню уже увезли, пишет «Советский спорт».