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В Индонезии из-за прорыва плотины погибли более 50 человек

27 марта 2009 08:53
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Число пострадавших уточняется. Сотни жилых домов затолены. ЧП произошло около двух часов ночи по местному времени. Десятиметровая дамба, построенная более сотни лет назад, удерживала два миллиона кубометров воды. Небольшой пригород Джакарты буквально накрыло трёхметровой волной. Представители местных властей опасаются, что число погибших может значительно возрасти, так как спасателям пока не удалось обследовать все затопленные дома. Причины происшествия устанавливаются. По одной из версий, дамба не выдержала резкого подъёма воды, вызванного проливными дождями.
# происшествия

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