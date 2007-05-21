Открытие купального сезона не обошлось без жертв

В Гомельской области за выходные утонули 4 человека. Несчастные случаи зарегистрированы в Светлогорском, Ветковском районах, пригороде Гомеля и областном центре. Все погибшие проводили свободное время на водоемах, которые не относятся к организованным местам отдыха. Среди жертв есть и те, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы максимально предупредить случайные жертвы, на текущей неделе ОСВОД проведет усиленную профилактическую работу с населением через встречи в трудовых коллективах и выступления в средствах массовой информации.