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Открытие купального сезона не обошлось без жертв

21 мая 2007 10:43
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В Гомельской области за выходные утонули 4 человека. Несчастные случаи зарегистрированы в Светлогорском, Ветковском районах, пригороде Гомеля и областном центре. Все погибшие проводили свободное время на водоемах, которые не относятся к организованным местам отдыха. Среди жертв есть и те, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы максимально предупредить случайные жертвы, на текущей неделе ОСВОД проведет усиленную профилактическую работу с населением через встречи в трудовых коллективах и выступления в средствах массовой информации.
# происшествия

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