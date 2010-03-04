Старинный православный храм спасен от крупного пожара в Могилевской области

Избежать ЧП помогли бдительность граждан и оперативность спасателей. Ущерб, причиненный старинной культовой постройке, минимальный.

О возгорании в МЧС сообщил местный житель. По счастливой случайности он проходил возле храма, когда и увидел дымящийся купол.

В этот вечер Дмитрий Москвин, студент 5 курса сельскохозяйственной академии, возвращался домой после свидания со своей девушкой. Говорит, и не думал что его романтик может закончиться совсем по другому сценарию – с сиренами и пожарными расчетами.

Дмитрий Москвин, очевидец:

– Подойдя ближе, заметил, что из здания церкви идет дым. Потом начали трескаться стекла. Понял, что пожар. Не растерялся, вызвал с мобильного 101. Потом ждал их уже здесь.

Пожарные расчеты возле храма появились уже через несколько минут. Работали быстро, но аккуратно, чтобы не испортить церковную утварь. Как-никак, а от огня спасали историческую ценность 19 века. Это здание, построенное итальянским архитектором Камиконе в 1863 году, пережило не одну войну, но разрушено не было. Здесь до наших дней сохранились не только бесценные фрески, но и иконостас с многовековой историей.

Сергей Козлов, начальник Горецкого отдела МЧС:

– Горение проходило в топочной, а не в самом помещении, где находится церковная утварь. То есть туда ни вода, ни дым не попали.

Новость о пожаре в церкви быстро облетела всю округу. С самого утра сюда приходят прихожане не только с города, приезжают даже с отдаленных деревень.

Прихожане:

– Там нормально все в церкви. Иконки все целы;

– Мы уже с 12 часов знали. Переживали, конечно.

По мнению специалистов, возгорание произошло по чистой случайности. Искра из дымохода попала между деревянным перекрытием колокольни. Именно она и пострадала от пожара больше всего.

Отец Вячеслав, настоятель Спасо-Вознесенского храма:

– За каждой божественной литургией совершается поминовение за строителей и украсителей храма. Ну а теперь мы еще добавим ектению за спасителя храма – Дмитрия.

Прихожане этот пожар уже назвали сигналом свыше. Говорят, что печное отопление уже давно нужно было менять. Местные власти обещали помочь. И уже этим летом в церкви установят новое газовое отопление.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Горки, Могилевская область.