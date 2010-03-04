Старинный православный храм спасен от крупного пожара в Могилевской области

О возгорании в МЧС сообщил местный житель. По счастливой случайности он проходил возле храма, когда и увидел дымящийся купол.
В этот вечер Дмитрий Москвин, студент 5 курса сельскохозяйственной академии, возвращался домой после свидания со своей девушкой. Говорит, и не думал что его романтик может закончиться совсем по другому сценарию – с сиренами и пожарными расчетами.
Дмитрий Москвин, очевидец:
– Подойдя ближе, заметил, что из здания церкви идет дым. Потом начали трескаться стекла. Понял, что пожар. Не растерялся, вызвал с мобильного 101. Потом ждал их уже здесь.
Пожарные расчеты возле храма появились уже через несколько минут. Работали быстро, но аккуратно, чтобы не испортить церковную утварь. Как-никак, а от огня спасали историческую ценность 19 века. Это здание, построенное итальянским архитектором Камиконе в 1863 году, пережило не одну войну, но разрушено не было. Здесь до наших дней сохранились не только бесценные фрески, но и иконостас с многовековой историей.
Сергей Козлов, начальник Горецкого отдела МЧС:
– Горение проходило в топочной, а не в самом помещении, где находится церковная утварь. То есть туда ни вода, ни дым не попали.
Новость о пожаре в церкви быстро облетела всю округу. С самого утра сюда приходят прихожане не только с города, приезжают даже с отдаленных деревень.
Прихожане:
– Там нормально все в церкви. Иконки все целы;
– Мы уже с 12 часов знали. Переживали, конечно.
По мнению специалистов, возгорание произошло по чистой случайности. Искра из дымохода попала между деревянным перекрытием колокольни. Именно она и пострадала от пожара больше всего.
Отец Вячеслав, настоятель Спасо-Вознесенского храма:
– За каждой божественной литургией совершается поминовение за строителей и украсителей храма. Ну а теперь мы еще добавим ектению за спасителя храма – Дмитрия.
Прихожане этот пожар уже назвали сигналом свыше. Говорят, что печное отопление уже давно нужно было менять. Местные власти обещали помочь. И уже этим летом в церкви установят новое газовое отопление.
Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Горки, Могилевская область.