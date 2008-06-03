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Сильный пожар произошел утром в Бресте

03 июня 2008 16:48
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Ему присвоили второй уровень сложности. Сигнал о возгорании поступил около восьми утра. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Очаг возгорания находился на третьем этаже в помещении, которое арендует швейное предприятие. В это время в здании находились 40 человек. Некоторые из них смогли самостоятельно покинуть территорию предприятия, 15 работников оказались заблокированы. Их эвакуировали по пожарной лестнице. Менее чем за полчаса пожар удалось ликвидировать. Однако, огнем практически полностью уничтожены ткани и швейное оборудование.
# происшествия

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