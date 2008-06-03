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В Минске ночью легковая машина сбила лося

03 июня 2008 16:47
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Инцидент произошел на пересечении проспектов Любимова и газеты Правда. В результате столкновения машина была повреждена. Находившиеся в салоне люди не пострадали. В милиции не исключают, что лось мог забрести из лесопарковой зоны, которая находится рядом с кольцевой дорогой. Обстоятельства происшествия уточняются.

По словам специалистов в жилые массивы города лося привел не столько поиск пищи, сколько инстинкт. Лесные тропы, по которым раньше бродили животные парковой зоны сейчас оказались перекрестком транспортных путей.
# происшествия

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