Школа волшебства Хогвартс уничтожена огнем

Как сообщает газета Conventry Telegraph, пламя охватило деревянные и пластиковые декорации во время съемок эпической битвы учеников Хогвартса с полчищами Волдеморта, в процессе которой использовалось большое количество пиротехники.
Около 100 человек получили травмы и ожоги, общий ущерб, нанесенный декорациям, превышает 100 тысяч фунтов стерлингов, пишут «Новости кино».
К счастью, никого из исполнителей главных ролей во время пожара на площадке не было, так как создатели картины работали над спецэффектами к ней.
Несмотря на этот драматический инцидент студия Warner Bros. обещает уложиться в заявленный ранее график.