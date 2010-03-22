Школа волшебства Хогвартс уничтожена огнем

На съемочной площадке фильма «Гарри Поттер и дары смерти» возник сильный пожар, который практически уничтожил декорации, изображающие школу волшебства Хогвартс.

Как сообщает газета Conventry Telegraph, пламя охватило деревянные и пластиковые декорации во время съемок эпической битвы учеников Хогвартса с полчищами Волдеморта, в процессе которой использовалось большое количество пиротехники.

Около 100 человек получили травмы и ожоги, общий ущерб, нанесенный декорациям, превышает 100 тысяч фунтов стерлингов, пишут «Новости кино».

К счастью, никого из исполнителей главных ролей во время пожара на площадке не было, так как создатели картины работали над спецэффектами к ней.

Несмотря на этот драматический инцидент студия Warner Bros. обещает уложиться в заявленный ранее график.