По факту аварии самолета ТУ-204 в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов»

Лайнер ульяновской компании летел из Египта и приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Домодедово».

На борту были только члены экипажа — восемь человек. Они в больнице. На месте ЧП работают эксперты.

Предварительные причины происшествия — отказ двигателя и плохие погодные условия. Все прояснит расшифровка бортовых самописцев. Они уже найдены.

Это не первое происшествие за сутки с этим самолетом. Накануне Ту-204 с пассажирами летел из Москвы в Египет. Однако из-за задымления кабины пилотов воздушное судно вернулось в «Домодедово». После устранения неполадок лайнер снова отправился в рейс. В Росавиации заявляют, что эти происшествия между собой не связаны. Тем не менее, с сегодняшнего дня авиакомпании «Авиастар-Ту» на время запретили перевозку пассажиров.