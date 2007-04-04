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Секретариат президента Украины блокирован

04 апреля 2007 17:39
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Новый виток конфликта власти в лице правительства Украины и коалиции и оппозиции президента с другой стороны.Противостояние сторонников и противников роспуска Верховной Рады уже несколько дней как выплеснулось на улицы. В Киев из регионов продолжают прибывать сторонники правящей коалиции. В центре города устанавливаются палатки.

Требования митингующих за последние дни не изменились: отмена указа президента о роспуске Верховной рады Украины. Выкрикивая лозунги <Президента в отставку!>, они собираются вручить Ющенко Библию и Конституцию. В тоже время около секретариата находится, пусть и небольшая, группа сторонников оппозиции. Сторонников большинства и меньшинства разделяет цепь милиции. Однако силовики пока не вмешиваются в ситуацию.
# происшествия

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