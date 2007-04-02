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Дерево на четыре часа обесточило полгорода

02 апреля 2007 10:45
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31 марта из-за одного единственного упавшего дерева от электроэнергии были отключены пять районов столицы - Заводской, Советский, Ленинский, Партизанский и Первомайский.Сегодня городские власти выясняли - кто виноват. Энергетики уверены, что авария произошла по вине специалистов лесопаркового хозяйства - вырубка деревьев была несанкционированной. Председатель Мингориполкома произошедшее назвал чрезвычайным происшествием и поручил тщательно разобраться в случившемся.
# происшествия

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