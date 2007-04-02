Дерево на четыре часа обесточило полгорода

31 марта из-за одного единственного упавшего дерева от электроэнергии были отключены пять районов столицы - Заводской, Советский, Ленинский, Партизанский и Первомайский.Сегодня городские власти выясняли - кто виноват. Энергетики уверены, что авария произошла по вине специалистов лесопаркового хозяйства - вырубка деревьев была несанкционированной. Председатель Мингориполкома произошедшее назвал чрезвычайным происшествием и поручил тщательно разобраться в случившемся.