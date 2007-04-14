Газовую атаку в одной из минских школ организовали сами ученики. Семиклассники распылили перцовый газ в сан узле учебного заведения. В результате отравления 11 человек были госпитализированы.

Это было бы смешно, как в Ералаше, если бы не было так печально. 7-классники Саша и Вадим не из вредности, а ради развлечения принесли из дому газовый болончик и решили, испробовать его действия на школьниках, вот только действие его как-то не рассчитали. Что бы не вызывать подозрения малолетние хулиганы, распылили баллончик в туалете. Не прошло и десяти минут, как едкий газ по вентиляционными трубам распространился по школе. Учителя ни МЧС, но действовали тоже оперативно. Организовали проветривание и оказание первой помощи. За пару часов 19 детей обратилось с одинаковыми симптомами, 11 пришлось госпитализировать.

Подобные случаи в Минске редкость, но бывает. Со школьниками проводятся беседы о небезопасности подобных поступков. Однако разговоры, как показывает практика, помогают не на 100%.

Саше и Вадиму нет еще 14 лет, поэтому все, что им грозит - это обязательная постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А вот мамам и папам придется держать карман шире. Административная ответственность за детей может доходить до 10 базовых величин. Ребенок пшыкнул два раза - и 300 тысяч испарились.