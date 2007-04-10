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У КГБ по Брестской области и пограничных служб крупный улов

10 апреля 2007 13:58
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Сотрудниками КГБ по Брестской области при взаимодействии с таможней "Западный Буг" задержана партия черной икры на сумму 470 миллионов рублей. На погранпереходе "Варшавский мост" во время досмотра микроавтобуса, следовавшего из российского города Астрахань в Польшу, было обнаружено 370 незадекларированных банок черной икры. Вес каждой - 500 граммов. Два человека задержано, товар изъят. В ходе оперативно-следственных мероприятий по установлению каналов поставок нелегального товара были задержаны еще три человека, причастных к хранению и подготовке к отправке черной икры за границу. Во время обыска у одного из задержанных были изъяты еще 60 банок товара. По данному делу ведется расследование.
# происшествия

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