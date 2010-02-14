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Причиной трагедии в Уистлере стала ошибка Нодара Кумариташвили

14 февраля 2010 12:23
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Эксперты Международной федерации санного спорта (FIL) и Оргкомитета игр в Ванкувере, изучив все подробности трагической гибели грузинского атлета Нодара Кумариташвили во время тренировки, пришли к выводу, что причиной его вылета с трассы стала ошибка в пилотировании, а не конструкционные особенности трассы в Уистлере.

– Во время тренировочной попытки спортсмен опоздал с выходом из 15 поворота и не успел правильно войти в следующий, – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Олимпиады. – Это привело к тому, что Кумариташвили несмотря на все попытки, потерял контроль над санями, что и стало причиной трагедии.

Технические эксперты FIL смогли восстановить его путь, и пришли к выводу, что случившееся не имеет отношения к конструктивным особенностям трассы.

Основываясь на этом, дирекция по проведению соревнований приняла решение вновь открыть трассу для проведения соревнований. В качестве меры предосторожности на выходе из 16 виража будет возведена защитная стена, а профиль льда изменен, пишет NEWSru.com.

# происшествия

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