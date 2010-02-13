На бобслейной трассе в Уистлере насмерть разбился грузинский саночник

12 февраля на официальной тренировке по санному спорту на санно-бобслейной в Уистлере случилась трагедия – грузинский спортсмен Нодар Кумариташвили в последнем повороте не справился с управлением и вылетел из саней, ударившись об ограждения, а уже в больнице от полученных травм скончался.

Трагедия с грузинским саночником произошла в самом начале шестой и заключительной тренировочной сессии, которая стартовала около 10 утра по местному времени.

Около года назад, на этапе Кубка мира здесь же, в Уистлере президент FIL Йозеф Фендт, обеспокоенный огромным количеством падений, даже выступил с публичным обращением к организаторам и Международному олимпийскому комитету. Он высказался категорически против неконтролируемого повышения скоростей на санно-бобслейных трассах. Уже олимпийская трасса в Турине частично перешла черту безопасности; в Уистлере об этой черте, кажется, и не задумывались. В итоге, предостережения президента FIL не услышали, конфигурация осталась практически прежней. И это привело к тому, что спортсмен, не имеющий достаточного опыта, просто не справился с управлением на такой сумасшедшей скорости.

– Почему-то организаторы, не дожидаясь конца тренировки, начали закрывать трассу специальными тентами, предохраняющими покрытие от набиравших силу солнечных лучей, – добавил Силаков. – В частности, сначала закрыли последний, самый опасный вираж. Хотя в правилах FIL четко прописано: все заезды – официальные или тренировочные – должны проходить при открытой видимости. Просто-напросто потому что это дает спортсменам совершенно другие ориентиры! Это огромная разница. По сути, саночники при закрытой трассе едут, будто в тоннеле, никого и ничего не видя вокруг. И вот такое пренебрежение организаторов нормами безопасности привело к трагедии.

Судейская коллегия FIL планирует распространить информацию о дальнейшей судьбе тренировок и соревнований. После падения грузинского саночника все заезды сразу, естественно, прекратили.

Нодар Кумариташвили стал девятым спортсменом, погибшим во время Олимпийских игр или на олимпийских объектах в самый канун Игр, пишет NEWSru.com.