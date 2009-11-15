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Причина взрывов на военном складе в Ульяновске

15 ноября 2009 14:54
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По предварительной версии они произошли из-за нарушения технологии утилизации боеприпасов.

В Заволжском районе, где находится арсенал, введен режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП продолжают работать саперы. Они собирают неразорвавшиеся снаряды, которые разбросало в радиусе семи километров. Строители восстанавливают пострадавшие здания.

В результате взрыва, погибли двое военнослужащих, несколько десятков пострадали. Из опасной зоны эвакуировали свыше тысячи жителей. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «халатность» и «нарушение правил обращения с оружием».

В связи с трагедией, Мин-обороны России намерен вывести военные арсеналы за пределы города.

# происшествия

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