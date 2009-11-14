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Военные склады выведут из российских городов

14 ноября 2009 18:47
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Подготовку соответствующего предложения начало Министерство обороны России.

Необходимость такой меры очевидна после инцидента в Ульяновске.

Напомним, накануне во время утилизации боеприпасов на одном из арсеналов ВМФ России начался пожар. В течение нескольких часов местность сотрясали взрывы. Осколки разлетались на расстояние до 7 километров.

Трагедия унесла жизни двоих военнослужащих. 11 человек считаются пропавшими без вести. Свыше 3 тысяч местных жителей эвакуированы. Дома многих из них не пригодны для жизни: где-то нет оконных рам, где-то дверей и кровли.

По предварительным данным, причиной пожара и последующих взрывов стало нарушение правил безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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