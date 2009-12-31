Жителям Европы погода преподнесла неприятные сюрпризы

В Польше из-за схода лавины в горах погибли два человека.

Снегом накрыло группу из пяти альпинистов, которые собирались покорить высшую точку в Татрах. Троих спортсменов удалось спасти, они получили небольшие ранения и сейчас в больнице.

В Великобритании в больших хлопотах коммунальные службы. Из-за мощных снегопадов дороги просто не успевают расчищать. Несколько автострад даже пришлось перекрыть. Всего за одну ночь полностью замело и столицу Германии.

А в России в Челябинской области за сутки выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова уже достигла 30 сантиметров. Но метель только набирает силу. Еще сложнее ситуация на Сахалине. Из-за мощного снежного циклона на острове прервано авиасообщение. Из аэропорта «Южно-Сахалинск» не могут вылететь более тысячи пассажиров и столько же задерживаются с прибытием.