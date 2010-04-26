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Покушение на экс-премьер-министра Таиланда

26 апреля 2010 10:49
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В Бангкоке неизвестные бросили гранату в дом Банхарна Силапа-Арчи.

Прогремел мощный взрыв. Пострадали 11 человек — жители и полицейские, которые охраняли здание. Район происшествия оцеплен. Оперативники собирают улики и опрашивают свидетелей. Преступника ищут.

Обстановка в тайской столице накалилась в середине марта. Демонстранты регулярно митингуют. Они требуют отставки действующего премьера и роспуска парламента.

Из-за беспорядков и приостановки работы отелей бизнесмены теряют миллиарды долларов. Сдали билеты и отменили брони в гостиницах уже более 80% туристов, ранее планировавших поездку в Таиланд.

# происшествия # Покушение

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