Перевернулся автобус с делегацией Миноблисполкома

Автобус с делегацией Минского областного исполнительного комитета перевернулся на 70-м км трассы Минск-Микашевичи.

«Делегация Миноблисполкома в составе около 30 человек во главе с первым заместителем председателя Миноблисполкома Виктором Щетько направлялась в город Любань на итоговое совещание по вопросу проведения областного фестиваля «Дожинки» в сопровождении автомашины ГАИ с проблесковыми красными и синими маячками. На 70-м км автотрассы водитель «Фольксвагена», который двигался навстречу, не выполнил требование автомашины ГАИ. Водитель автобуса с делегацией, пытаясь уйти от столкновения, съехал с автодороги в кювет и перевернулся» – сообщили в УИОС МВД.

По информации представителей МВД, пострадали 6 человек, пятеро пассажиров автобуса и водитель «Фольксвагена». Все пострадавшие доставлены в отделение травматологии ближайшей к месту аварии больницы Слуцка.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «Интерфакс-Запад».