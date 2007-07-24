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"Оголенный" киоск

24 июля 2007 19:02
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В Гомеле погиб шестилетний ребёнок возле продовольственного ларька.

Врачам прибывшей бригады "скорой помощи" оставалось лишь констатировать смерть. По одной из основных версий следствия, смерть наступила в результате поражения электрическим током. Как выяснилось, владелец торговой точки подключил ее к электросети самовольно, без согласования с Энергонадзором.

Судебно-медицинская экспертиза своё заключение должна вынести в течение месяца. И  если оно подтвердит версию прокуратуры, то против владельца торгового ларька будет возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности, предусматривающей наказание до трёх лет лишения свободы. 

# происшествия

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