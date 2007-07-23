В Польше перевернулся туристический автобус

Накануне вечером неподалеку от Познани перевернулся туристический автобус. В нем находились 45 граждан России и два водителя из Беларуси.

По последним данным, 23 человека получили ранения. В больницах Польши до сих пор остаются 17 россиян, пострадавших во время автокатастрофы близ Познани. Всего в автобусе находилось 47 человек: 45 туристов из России и два белорусских водителя. Они направлялись из Москвы в Ниццу.

На месте аварии сейчас работают российские дипломаты, местная полиция и представители турагентства, которое отправило россиян в автобусный тур во Францию.

По предварительной информации автобус на прямом участке автострады по невыясненным причинам ушел вправо, пробил ограждение и опрокинулся. Какие-либо версии произошедшего официально пока не выдвигаются. Наши дипломаты поддерживают связь с польскими властями и следят за ситуацией.