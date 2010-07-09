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Очередной взрыв в Пакистане: погибли около 50 человек

09 июля 2010 16:01
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На этот раз целью боевиков стала провинция Мохманд на границе с Афганистаном. Взрыв раздался у здания главы местной администрации. В тот момент неподалеку проходила раздача инвалидных колясок. В очереди собрались сотни людей. По данным пакистанских правоохранителей, около 50 человек погибли, более сотни получили ранения.

Провинция Мохманд входит в так называемую Зону племен. Считается, что там нашли убежище многие боевики, которые ранее состояли в группировках «Аль-Каида» и «Талибан». Они регулярно устраивают нападения на мирных жителей. Полиции исправить ситуацию не удается.

Очередной взрыв в Пакистане

Очередной взрыв в Пакистане

Очередной взрыв в Пакистане

# происшествия # Фотофакт

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