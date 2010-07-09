Прямой эфир

Наводнение в Мексике: эвакуированы почти 200 тысяч человек

09 июля 2010 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в трех северных штатах. По последним данным, стихия, вызванная ураганом «Алекс», унесла жизни не менее 20 человек. Однако мексиканские власти опасаются, что эта цифра в ближайшие дни может возрасти в несколько раз.

Ущерб оценивается более чем в 800 миллионов долларов. Вода размыла грунт, фундаменты зданий проседают. Восстановлению не подлежат сотни домов. Экстренные службы срочно укрепляют дамбы. Но если ливни не прекратятся, под угрозой затопления будут десятки крупных населенных пунктов.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
09 июля 2010 13:47

Страшный пожар в центре Нью-Йорка

09 июля 2010 09:52

Железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем вновь было приостановлено

Трагедия в Крево: на месте происшествия обнаружены еще шесть снарядов
08 июля 2010 14:35

Трагедия в Крево: на месте происшествия обнаружены еще шесть снарядов