Наводнение в Мексике: эвакуированы почти 200 тысяч человек

Режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в трех северных штатах. По последним данным, стихия, вызванная ураганом «Алекс», унесла жизни не менее 20 человек. Однако мексиканские власти опасаются, что эта цифра в ближайшие дни может возрасти в несколько раз.

Ущерб оценивается более чем в 800 миллионов долларов. Вода размыла грунт, фундаменты зданий проседают. Восстановлению не подлежат сотни домов. Экстренные службы срочно укрепляют дамбы. Но если ливни не прекратятся, под угрозой затопления будут десятки крупных населенных пунктов.