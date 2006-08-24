Несчастный случай в Бресте

Республиканская прокуратура официально подтвердила факт смерти гражданина Литовской Республики, выпавшего из окна гостиницы <Интурист> в городе Бресте.

Начальник управления правового обеспечения, информации и общественных связей республиканской прокуратуры Андрей Швед по этому поводу заявил: "По данному факту прокуратурой Брестской области проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза трупа погибшего гражданина Литовской Республики. По результатам проведенной проверки органами прокуратуры будет принято процессуальное решение, о котором мы дополнительно сообщим".

Журналистам также сообщили, что никаких официальных обращений со стороны дипломатических ведомств Литвы либо других государств в Прокуратуру Республики не поступало. Судебно-медицинская экспертиза трупа погибшего будет проведена 24 августа с участием представителей литовских экспертных служб.

Андрей Швед также сообщил, что "предварительные данные, которые получены ходе доследственной проверки, указывают на то, что с гражданином Литовской Республики произошел несчастный случай. Но окончательные выводы будут сделаны по результатам проведенной проверки".

В соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Беларусь срок доследственной проверки может составлять от десяти суток до трех месяцев, а ее проведение возможно только органами уголовного преследования Республики Беларусь.