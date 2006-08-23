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Авиакатастрофа в Донецкой области

23 августа 2006 08:44
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Разбился российский пассажирский самолет ТУ-154. Он совершал рейс "Анапа - Пулково".

По предварительным данным МЧС Украины, все находившиеся на борту, а это  160 пассажиров и 10 членов экипажа - погибли.
Министерство иностранных дел Беларуси проверяет информацию о возможности нахождения белорусов в числе пассажиров российского самолета Ту-154.
Вероятная причина падения под Донецком Ту-154 -  попадание самолета в грозовой фронт. МЧС Украины и России исключают версию теракта на борту лайнера, сообщают информагентства.

В связи с катастрофой самолета ТУ 154 авиакомпании "Пулковские авиалинии", повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы, Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокое соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также родным и близким погибших.

# происшествия

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