Авиакатастрофа в Донецкой области

Разбился российский пассажирский самолет ТУ-154. Он совершал рейс "Анапа - Пулково".

По предварительным данным МЧС Украины, все находившиеся на борту, а это 160 пассажиров и 10 членов экипажа - погибли.

Министерство иностранных дел Беларуси проверяет информацию о возможности нахождения белорусов в числе пассажиров российского самолета Ту-154.

Вероятная причина падения под Донецком Ту-154 - попадание самолета в грозовой фронт. МЧС Украины и России исключают версию теракта на борту лайнера, сообщают информагентства.

В связи с катастрофой самолета ТУ 154 авиакомпании "Пулковские авиалинии", повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы, Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокое соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также родным и близким погибших.