Над головами минчан... сгущаются тучи

Синоптики объявляют штормовое предупреждение, а в ГАИ ожидают резкий скачок количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, не исключена возможность очередного затопления целого ряда столичных улиц.

Коммунальные службы штормовое предупреждение приняли к сведению. В список опасных зон, кроме привычных Немиги, площади Бангалор и проспекта Дзержинского, ГАИ добавляет еще несколько участков. Это улицы Харьковская и Столетова, перекрестки проспекта Победителей и улицы Игнатенко. "Большая вода" также ожидается на проспекте Пушкина, улицах Притыцкого, Московская и Толстого.

Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий только к выходным. Хотя дожди и вероятны, но будут кратковременны. А вот теплая и сухая погода ожидается к середине сентября.