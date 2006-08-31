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Над головами минчан... сгущаются тучи

31 августа 2006 07:34
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Синоптики объявляют штормовое предупреждение, а в ГАИ ожидают резкий скачок количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, не исключена возможность очередного затопления целого ряда столичных улиц.

Коммунальные службы штормовое предупреждение приняли к сведению. В список опасных зон, кроме привычных Немиги, площади Бангалор  и проспекта Дзержинского, ГАИ добавляет еще несколько участков. Это улицы Харьковская и Столетова, перекрестки проспекта Победителей и улицы Игнатенко. "Большая вода" также ожидается на проспекте Пушкина, улицах Притыцкого, Московская и Толстого.

Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий только к выходным. Хотя дожди и вероятны, но будут кратковременны. А вот теплая и сухая погода ожидается к середине сентября.

# происшествия

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