Началась эвакуация туристов с курортов Азовского моря

На берег обрушилась большая волна, вызванная сильным ветром. ЧП произошло ночью 30 августа на косе Долгой - в традиционном месте отдыха туристов- <дикарей> в Ейском районе. По данным МЧС России, в море смыло шесть человек, пятерых вызволили оперативно прибывшие спасатели, поиски еще одного продолжаются до сих пор. Он объявлен пропавшим без вести.



Залитыми водой оказались и автомашины отдыхающих - в промоинах у Азовского моря остаются затопленными 11 автомобилей. Сейчас, когда вода сошла, их приходится буквально выдергивать из песка при помощи мощной техники.



Ночью на песчаной косе находились 18 человек. Из них 5 были эвакуированы спасателями, а остальные от эвакуации отказались, уточнили в МЧС.

В настоящее время море отступает, а работа спасателей продолжается.