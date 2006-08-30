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Началась эвакуация туристов с курортов Азовского моря

30 августа 2006 12:04
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На берег обрушилась большая волна, вызванная сильным ветром. ЧП произошло ночью 30 августа на косе Долгой - в традиционном месте отдыха туристов- <дикарей> в Ейском районе. По данным МЧС России,  в море смыло шесть человек, пятерых вызволили оперативно прибывшие спасатели, поиски еще одного продолжаются до сих пор. Он объявлен пропавшим без вести.
 
Залитыми водой оказались и автомашины отдыхающих - в промоинах у Азовского моря остаются затопленными 11 автомобилей. Сейчас, когда вода сошла, их приходится буквально выдергивать из песка при помощи мощной техники.
 
Ночью на песчаной косе находились 18 человек. Из них 5 были эвакуированы спасателями, а остальные от эвакуации отказались, уточнили в МЧС.
В настоящее время море отступает, а работа спасателей продолжается.
# происшествия

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