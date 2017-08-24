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Мокрый асфальт и невнимательность водителей спровоцировали сразу 3 аварии в Минске 24 августа

24 августа 2017 19:15
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Новости Беларуси. Ситуация на дорогах в Минске осложнилась – из-за мокрого асфальта и невнимательности водителей произошло сразу несколько аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на улице Маяковского автомобиль проломил разделительное ограждение.

Водитель не справился с управлением. Похожая авария произошла на перекрестке Притыцкого и Берута. Там внедорожник наскочил на ограждение и снес стойку со светофором. А на улице Куйбышева утром троллейбус выехал на тротуар. По словам водителя общественного транспорта его «подрезали». К счастью, во всех трех случаях, никто не пострадал.

Мокрый асфальт и невнимательность водителей спровоцировали сразу 3 аварии в Минске 24 августа-1

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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