Прямой эфир

Мексика готовится к удару шторма "Джон"

31 августа 2006 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Силы гражданской обороны Мексики приведены в состояние повышенной готовности.

По меньшей мере 800 тысячам жителей побережья страны угрожает ураган "Джон", который набирает силу в Тихом океане.

Накануне он принес шквалистый ветер, сильный шторм и проливные дожди на курорт Акапулько. Особую опасность представляют вызываемые ливнями селевые потоки. Высота волн в зоне урагана превышает 4 метра, поэтому введены ограничения на выход судов в море.

Синоптики считают, что 1 сентября он может обрушиться на южную часть полуострова Калифорния, где находится один из самых дорогих в западном полушарии международный курорт. Постояльцев отелей там уже предупредили о возможной эвакуации.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2006 07:34

Над головами минчан... сгущаются тучи

31 августа 2006 07:33

На Крым обрушился ураган

30 августа 2006 14:49

Частный дом на берегу Западной Двины из-за дождей может сползти в реку