Мексика готовится к удару шторма "Джон"

Силы гражданской обороны Мексики приведены в состояние повышенной готовности.

По меньшей мере 800 тысячам жителей побережья страны угрожает ураган "Джон", который набирает силу в Тихом океане.

Накануне он принес шквалистый ветер, сильный шторм и проливные дожди на курорт Акапулько. Особую опасность представляют вызываемые ливнями селевые потоки. Высота волн в зоне урагана превышает 4 метра, поэтому введены ограничения на выход судов в море.

Синоптики считают, что 1 сентября он может обрушиться на южную часть полуострова Калифорния, где находится один из самых дорогих в западном полушарии международный курорт. Постояльцев отелей там уже предупредили о возможной эвакуации.