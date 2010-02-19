Майора-убийцу Евсюкова признали вменяемым и дали пожизненное

Бывшего начальника ОВД «Царицыно» в Москве майора Дениса Евсюкова признали виновным в двух убийствах и покушении на убийство 22 человек. Суд приговорил его к пожизненному заключению.Расследование длилось семь месяцев. В ночь на 27 апреля 2009 года Евсюков устроил стрельбу по ни в чем не повинным людям. Сначала он убил водителя такси, а затем зашел в супермаркет и открыл огонь на поражение. Погибла кассир магазина. Еще 7 человек получили ранения. Вменяемость милиционера доказала экспертиза.