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Майора-убийцу Евсюкова признали вменяемым и дали пожизненное

19 февраля 2010 12:59
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Бывшего начальника ОВД «Царицыно» в Москве майора Дениса Евсюкова признали виновным в двух убийствах и покушении на убийство 22 человек. Суд приговорил его к пожизненному заключению.Расследование длилось семь месяцев. В ночь на 27 апреля 2009 года Евсюков устроил стрельбу по ни в чем не повинным людям. Сначала он убил водителя такси, а затем зашел в супермаркет и открыл огонь на поражение. Погибла кассир магазина. Еще 7 человек получили ранения. Вменяемость милиционера доказала экспертиза.
# происшествия

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