Фото. В здание налоговой службы города Остин врезался пилот-самоубийца

В США вновь случилось ЧП, обстоятельства которого многим напомнили о событиях 11 сентября.

На момент инцидента в помещении работали 119 человек. К этому часу пожар потушен, поисково-спасательные работы завершены. На месте трагедии обнаружены тела 2 погибших.

По предварительным данным, нападение совершил 53-летний программист Джозеф Эндрю Стек. Перед этим он поджег собственный дом. В Интернете нашли его предсмертную записку. В ней Стек подробно рассказал о своих проблемах с уплатой налогов, а также подверг критике систему налогообложения в США.