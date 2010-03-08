Кровавые столкновения в Нигерии: убито около 500 человек

В межэтнических столкновениях в нигерийском штате Плато, расположенном в центральном регионе страны, погибли около 500 человек.

Как пишет британская газета The Daily Telegraph, эту оценку привел советник губернатора штата Дэн Манджанг (Dan Manjang), выступая по радио. В то же время местные правозащитные активисты оценивают число жертв в диапазоне от 200 до 260 погибших.

Нападение на три деревни в окрестностях столицы штата города Джос произошло в ночь на воскресенье, 7 марта. Большинство погибших – это дети, женщины и старики, которые не успели убежать от нападавших.

Временно исполняющий обязанности президента Нигерии Гудлак Джонатан приказал привести в состояние повышенной боеготовности региональные силы безопасности, чтобы блокировать поставки оружия в зону конфликта.

Как сообщает BBC News, пострадавшие от нападения деревни и их окрестности патрулируются солдатами для предотвращения дальнейших беспорядков. За участие в нападении власти арестовали 95 представителей народности фульбе.

Жертвами стали христиане из народности бером. Хотя фульбе в большинстве являются мусульманами, причиной конфликта аналитики называют не религиозные противоречия, а столкновения, вызванные дефицитом свободной земли: фульбе в основном занимаются кочевым скотоводством, а бером – оседлые земледельцы.

Предположительно нападение на христианские деревни стало продолжением событий января 2010 года, когда в столкновениях между представителями двумя общин погибли не менее 460 человек.

Штат Плато находится в так называемом Срединном поясе Нигерии: к северу от него находятся районы, заселенные мусульманами, а к югу – племена исповедуют христианство, сохраняя пережитки веры в духов, пишет Lenta.ru.