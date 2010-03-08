Немецкая полиция разоружила автобус со школьниками

Ученики из профессионально-технического училища в Висбадене использовали экскурсионную поездку с классом в Чехию для закупки оружия.

Школьники приобрели множество кастетов, монтировок, ножей, а также баллончиков с перечным газом. Сопровождавший класс в поездке преподаватель обеспокоился и уведомил полицию.

На обратном пути в Висбаден автобус с классом был остановлен немецкими полицейскими, школьники были обысканы и разоружены. Сообщается, что у них было изъято 25 единиц незаконно приобретенного оружия.

При этом, один из учеников пытался пронести монтировку, спрятав ее в багет. В отношении десяти учащихся в возрасте от 16 до 18 лет выдвинуты обвинения в нарушении закона об обращении оружия, пишет Lenta.ru.