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Популярность отечественных тракторов не знает границ

17 марта 2008 18:54
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Контрабанду в 30 тонн задержали на белорусско-украинской границе. 8 тракторов злоумышленники пытались незаметно перевезти в соседнее государство.

В Малоритском районе Брестской области сегодня  предотвращена попытка нелегального провоза партии тракторов отечественного производства.  Злоумышленники намеревались  незаметно в обход пункта пропуска перевезти технику в Украину. Однако были задержаны с поличным.

Это не мех двор местного СПК, а стоянка пограничной группы. Такая  партия сельхозтехники здесь  впервые. 8 тракторов отечественного производства с прицепами и навесным оборудованием  контрабандисты незаметно пытались перевезти  лесными тропами в соседнюю страну. Планы злоумышленников расстроили  сотрудники пограничной службы и милиции.

Это не первая попытка нелегального вывоза в Украину  сельхозтехники.  Однако, ранее  предметом внимания  контрабандистов  становилась лишь списанная техника. На этот раз среди проржавевших МТЗ  и совершенно новый  "Белорус".

Как утверждают специалисты, сельхозтехника в Украине стоит на порядок выше, чем в нашей стране.  Ее цена автоматически  возрастает с уплатой всех  таможенных пошлин. Поэтому и рискуют. Задержанную технику предварительно оценили в 100 миллионов белорусских рублей. Ее дальнейшую судьбу как и самих горе-перевозчиков решит суд.

# происшествия

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