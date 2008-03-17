Популярность отечественных тракторов не знает границ

Контрабанду в 30 тонн задержали на белорусско-украинской границе. 8 тракторов злоумышленники пытались незаметно перевезти в соседнее государство.

В Малоритском районе Брестской области сегодня предотвращена попытка нелегального провоза партии тракторов отечественного производства. Злоумышленники намеревались незаметно в обход пункта пропуска перевезти технику в Украину. Однако были задержаны с поличным.

Это не мех двор местного СПК, а стоянка пограничной группы. Такая партия сельхозтехники здесь впервые. 8 тракторов отечественного производства с прицепами и навесным оборудованием контрабандисты незаметно пытались перевезти лесными тропами в соседнюю страну. Планы злоумышленников расстроили сотрудники пограничной службы и милиции.

Это не первая попытка нелегального вывоза в Украину сельхозтехники. Однако, ранее предметом внимания контрабандистов становилась лишь списанная техника. На этот раз среди проржавевших МТЗ и совершенно новый "Белорус".

Как утверждают специалисты, сельхозтехника в Украине стоит на порядок выше, чем в нашей стране. Ее цена автоматически возрастает с уплатой всех таможенных пошлин. Поэтому и рискуют. Задержанную технику предварительно оценили в 100 миллионов белорусских рублей. Ее дальнейшую судьбу как и самих горе-перевозчиков решит суд.

