Корова сбила с рельсов поезд в Австралии

Туристический поезд «Ган» сошел с рельсов между Алис-Спрингс и Аделаидой от столкновения с коровой.

Сержант полиции Майкл Поттс утверждает, что поезд столкнулся с большим быком на железнодорожных путях недалеко от станции «Роуз Хилл», по информации руководства железной дороги животное было верблюдом.

Инцидент произошел ночью 18 октября, спустя несколько часов после происшествия сошедший с рельсов локомотив был заменен на другой, и поезд продолжил путешествие.

Пострадавших нет.

Последнее происшествие на железнодорожной ветке Аделаида – Дарвин было почти год назад, когда четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов возле населенного пункта Кэтрин, сообщает ABC News.