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24 человека пострадали при взрыве на юге Таиланда

19 октября 2009 07:47
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Полиция ведет поиск предполагаемых террористов. Бомба была заложена в припаркованном на рынке мотоцикле и приведена в действие с помощью мобильного телефона.
# происшествия

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