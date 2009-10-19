24 человека пострадали при взрыве на юге Таиланда

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в австралийском штате Квинсленд

Уже несколько дней в регионе бушуют сильнейшие лесные пожары. Пламя уничтожило более 5,5 тысяч домов, 60 тысяч гектаров леса и кустарников. Есть погибшие и пострадавшие.