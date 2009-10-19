24 человека пострадали при взрыве на юге Таиланда

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, произошло самовозгорание.
Напомним, из-за пожара на электроподстанции 200 многоэтажек в областном центре больше 14 часов были обесточены.
Уже несколько дней в регионе бушуют сильнейшие лесные пожары. Пламя уничтожило более 5,5 тысяч домов, 60 тысяч гектаров леса и кустарников. Есть погибшие и пострадавшие.
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