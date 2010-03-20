Китайский каннибал съел мозг ребенка, пытаясь вылечиться от эпилепсии

В поисках лечения Ван Чаосюй из деревни Цисянь в провинции Юньнань на юго-западе Китая похитил 11-летнего мальчика Ли Сюэтана, сьел его мозг и закопал труп на поле возле соседней деревни.

Обеспокоенная мать ребенка Юй Чаоху попросила местного старосту Ван Вэньчжуна позвать мальчика домой с помощью громкоговорителя. Вскоре после этого житель той же деревни Чжан Хуаньшэн сообщил, что видел, как мужчина, стоящий над Ли, держит его за шею.

В ходе поисков староста обнаружил на поле два окровавленных камня и фрагменты костей. Неподалеку было найдено захороненное тело мальчика со вскрытой черепной коробкой.

По горячим следам полиция арестовала убийцу. В ходе допроса каннибал признался, что поверил в старое народное поверье о том, что мозг ребенка, съеденный с дождевыми червями и муравьями, может избавить его от судорог. Помогло ли эпилептику «лечение», не сообщается, пишет МедПортал.ru со ссылкой на The Sun.