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Тропический циклон «Томас» на Фиджи унес жизни двух человек

19 марта 2010 17:48
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Свыше 17 тысяч эвакуированы. В стране объявлено чрезвычайное положение на 30 дней.Нынешний ураган – самый сильный за последние годы. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает двухсот километров в час. Высота прибрежных волн превышает шесть метров. Разрушено множество зданий, повалены деревья. Между малыми островами в эпицентре урагана прервана связь. Ущерб от разгула стихии может составить миллионы долларов. Правительство Фиджи обратилось за помощью к соседним странам.
# происшествия

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