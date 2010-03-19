Тропический циклон «Томас» на Фиджи унес жизни двух человек

Свыше 17 тысяч эвакуированы. В стране объявлено чрезвычайное положение на 30 дней.Нынешний ураган – самый сильный за последние годы. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает двухсот километров в час. Высота прибрежных волн превышает шесть метров. Разрушено множество зданий, повалены деревья. Между малыми островами в эпицентре урагана прервана связь. Ущерб от разгула стихии может составить миллионы долларов. Правительство Фиджи обратилось за помощью к соседним странам.