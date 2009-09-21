Хаммер протаранил фуру в Минске

Промоавтомобиль компании Вurn ночью 20 сентября столкнулся с фурой MAN, припаркованной на первой полосе по улице Притыцкого.

По невыясненным причинам водитель 1976 года рождения не справился с управлением и на полном ходу врезался в фуру. Во время аварии мужчина практически не пострадал. Проведённое сразу после ДТП медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Вместе с водителем в автомобиле находилась девушка 1988 года рождения. Она получила незначительные травмы и была доставлена в Минскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Прицеп фуры получил незначительные повреждения, а вот «Хаммер», судя по всему, восстановлению не подлежит, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции столицы.