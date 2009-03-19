Почти голливудский боевик развернулся на самом оживленном перекрестке Бреста

Сотрудники милиции попытались проверить документы у местного лихача. По оперативным сведениям водитель, был якобы пьян. От неожиданности брестский «шумахер» рванул с места, уложив миллионера на капот.

Андрей Близнюк к этому авто сегодня подходит с опаской. Накануне из-за черного «Мерседеса» развернулся почти голливудский боевик. Милиционер только заступил в наряд пешего патруля, как по рации сообщили- в его направлении от Варшавского моста к проспекту Машерова движется автомобиль. Водитель якобы под шафе. Инспекторы сразу и глазам не поверили: на светофоре стояло то самое авто.

Преградой на пути местного шумахера не стал даже бетон. Он доехал до своего дома и сбежал. Правда, недалеко. Через час его уже допрашивали в милиции. Сейчас расследованием дела занимается прокуратура. Есть что добавить и Госавтоинспекции.

Сейчас 28-летний лихач находится в изоляторе временного содержания. Любовь к быстрой езде под градусом может обернуться для него 5 годами лишения свободы. А вот сержанту милиции за то, что не растерялся, перед всем коллективом сегодня вручили благодарственную грамоту.

