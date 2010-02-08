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Фото. Снегопад в США: стоит почти весь общественный транспорт

08 февраля 2010 09:15
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За выходные на восточном побережье выпало рекордное количество снега.

Вашингтон в сугробах высотой более полуметра. В городе закрыты школы. Стоит почти весь общественный транспорт. Дойти пешком гораздо быстрее, чем откопать личное авто. С такими заносами снегоуборочная техника справляется с трудом.

К расчистке завалов привлекли даже солдат национальной гвардии и заключенных. Но  их усилия пока тщетны. Из-за обрыва линий электропередачи без  электричества  в американской столице, а также штатах Вирджиния и Мэриленд около 300 тысяч домов. Практически парализована работа  аэропортов Вашингтона.

Снегопад в США

Снегопад в США

Снегопад в США

Снегопад в США

Снегопад в США

Снегопад в США

Снегопад в США

# происшествия # Погода # Фотофакт

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