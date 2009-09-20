Дикий медведь ранил 9 человек

Чёрный медведь, пришёл из леса в провинциальный городок в центре Японии.Животное, рост которого составляет 1,3 метра, сначала напало на людей на автобусной станции, затем пробежало по автобусному терминалу и забралось в сувенирную лавку, где его по приказу местных властей пристрелил охотник. Всего медведь «разгуливал» по городу около часа, сообщает newsru.com со ссылкой на агентство AP. Ранено девять человек. Четыре из них получили серьёзные ранения, хотя ни одна из травм не опасна для жизни.