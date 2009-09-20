Крупные осы-шершни напали на группу марафонцев

Это произошло в японском городе Киото. С сильными укусами были госпитализированы пять человек.

Как сообщили власти древней столицы Японии, инцидент произошел во время традиционного забега на склоне горы Оэ. Всего от атак жёлтых шершней вблизи этой вершины серьёзно пострадали почти 20 человек, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Досталось от шершней и другой группе бегунов, преодолевавших трудную дистанцию длиной 23,5 км в близлежащем районе, там огромные осы покусали около 30 спортсменов и болельщиков. Но дело обошлось без госпитализации. Однако из-за нападения шершней соревнования были приостановлены.

И ещё одна мощная осиная атака была зафиксирована в городе Осака в парке «ЭКСПО-1970». Азиатские шершни размером до пяти сантиметров стремительно налетели на отдыхавших. Четыре ребёнка от 5 до 9 лет и двое сопровождавших их взрослых были отправлены на машинах «скорой помощи» в местную больницу.