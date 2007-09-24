Браконьеры попались в руки пограничников

Рыбу с двойным гражданством ловили 24 сентября браконьеры в Лоевском районе. Однако сами попались в руки пограничников.

Наряд группы пограничных катеров совместно с членами добровольной дружины охраны животного и растительного мира задержали в пограничных водах Днепра в районе деревни Крупейки трёх граждан Беларуси. Изъято 80 килограммов промысловой рыбы и невод.

Злоумышленники, среди которых работник инспекции по охране животного и растительного мира, нарушили как режим государственной границы, так и природоохранное законодательство. Если по первому факту их ждёт штраф до 20 базовых величин, то за браконьерство предусмотрено уголовное наказание. Все документы по делу переданы в правоохранительные органы.