Более 20 населенных пунктов Гомельской области были обесточены накануне вечером

Причина тому — сильный ветер.

Стихия прошлась по Рогачёвскому, Кормянскому и Жлобинскому районам.

Помимо населенных пунктов, обесточенными оказались санаторий «Приднепровский», Рогачевский дом-интернат для психоневрологических больных, шесть молочно-товарных ферм. Здания вечером подключили к резервным источникам, ремонт поврежденных участков линий электропередач продолжается.

Природа преподнесла и температурный сюрприз. Минувшей ночью по югу страны столбик термометра не поднимался выше нуля. На полесских торфяниках в низинах было до минус четырёх.

Потепление начнется сегодня. На выходные синоптики обещают солнце и плюс 20.