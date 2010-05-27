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Более 20 населенных пунктов Гомельской области были обесточены накануне вечером

27 мая 2010 08:16
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Причина тому — сильный ветер.

Стихия прошлась по Рогачёвскому, Кормянскому и Жлобинскому районам. 

Помимо населенных пунктов, обесточенными оказались санаторий «Приднепровский», Рогачевский дом-интернат для психоневрологических больных, шесть молочно-товарных ферм. Здания вечером подключили к резервным источникам, ремонт поврежденных участков линий электропередач продолжается.

Природа преподнесла и температурный сюрприз. Минувшей ночью по югу страны столбик термометра не поднимался выше нуля. На полесских торфяниках в низинах было до минус четырёх.

Потепление начнется сегодня. На выходные синоптики обещают солнце и плюс 20.

# происшествия # Фотофакт

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