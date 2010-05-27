Теракт в Ставрополе: жертвами взрыва стали семь человек

ЧП произошло накануне вечером у городского Дома культуры.

Мощность взрывного устройства была 250 граммов в тротиловом эквиваленте. Преступники поместили заряд в коробку из-под сока и привели в действие дистанционно.

Все силовые структуры города заняты поиском «Жигулей» 14-й модели. По свидетельству очевидцев, именно на нем и скрылись экстремисты.

Тем временем медики борются за жизнь пострадавших. Сейчас в больницах находится более 40 раненых. Состояние многих крайне тяжелое.

Четверо потерпевших, которые получили наиболее серьезные ранения, скончались ночью в реанимации. Еще три женщины погибли на месте.

Взрыв в Ставрополе квалифицирован по статье «Теракт».