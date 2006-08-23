Внимание: подделка!

Директор одного из предприятий в Новополоцке обвиняется в продаже фальсифицированного дизельного топлива.

Как сообщили в МВД, с мая по июль через различные автозаправки под видом дизельного топлива он сбыл смесь печного и реактивного горючего материала на 79 с половиной миллионов рублей.

Аналогичный факт выявлен в Витебске. Здесь местный индивидуальный предприниматель, используя фиктивные паспорта качества нефтепродуктов, под видом дизельного топлива поставлял одному столичному унитарному предприятию печное топливо. Коммерсант причинил ущерб предприятию в размере 240 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.