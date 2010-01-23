9-летний мальчик провалился под лед: только счастливый случай спас его от гибели

Мороз хоть и прочно сковал водоемы, но такому течению даже рекордный минус – не помеха. И тут уж, чем ближе, тем сложнее не уйти под лед. Именно здесь, у дамбы Комсомольского озера, 9-летний экстремал едва не пустился в последнее плавание.

Кто-то позже скажет: «счастливый случай», кто-то попросту – назовет «чудом». Но как только попытка школьника опробовать на прочность край льда обернулась падением, случайными прохожими вдоль полыньи оказались именно спасатели.

Дмитрий Хоревский, моторист спасательной станции «Комсомольское озеро»:

– При плановом обходе нашей акватории Космсомольского озера мы увидели тонущего мальчика, который был на полынье. Он был по левую сторону. Течение, вы сами видите, какое большое. Одна-две минуты – и мальчика не было бы уже.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

– Один из спасателей подполз к краю льда, второй его держал за ноги, чтобы и он не провалился. Здесь, так сказать, на все считанные секунды были. Но, вовремя помогли. Зимой такое происходит реже, чаще в начале весны, когда лед тонкий.

Родственники Ярослава до сих пор не могут понять, как это произошло. Герой дня, совершить опасный трюк на льду, говорит, решился, купив «Гарри Поттера». От радости, что ли. Спасти горе-подростка удалось в реанимационном отделении Детской городской клинической больницы. Теплая ванна, инфузионные растворы – молодой организм согрели снаружи и изнутри. Правда, еще пока – в шоке.

Ярослав, пострадавший:

– Я купил себе «Гарри Поттера» и шел домой. Ну, по льду пошел, зашел дальше, на лед стал и упал потом.

Дмитрий Говко, анестезиолог-реаниматолог Детской инфекционной клинической больницы:

– Состояние при поступлении его было тяжелое. В течение наблюдения, мониторинга и лечения состояние его с положительной динамикой – он согрелся, в сознании, разговаривает, может принимать пищу и по органам и системам он, в принципе, стабилен.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

– Каждый должен помнить, что вода и лед – это радость и беда.

Татьяна Кибалко, Александр Мишин, телекомпания СТВ.