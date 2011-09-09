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23-летний борисовчанин обворовал «БАТЭ»

09 сентября 2011 12:43
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В ночь на 4 сентября с крыши здания цеха № 9 по улице Даумана (ОАО «БАТЭ») в Борисове неизвестный похитил 230 метров 20-ти жильного телефонного кабеля, 60 метров 10-ти жильного кабеля видеонаблюдения и 40 метров силового кабеля. Тем самым акционерному обществу был причинен ущерб на сумму 5 млн. 615 тыс. 436 рублей. Достаточно быстро было установлено, что преступление совершил 23-летний неработающий борисовчанин, ранее судимый за кражи, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
# происшествия # ФК БАТЭ

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