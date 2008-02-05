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В США определят фаворитов президентской гонки

05 февраля 2008 09:06
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Промежуточные выборы проходят сразу в 24 штатах. Их жителям предстоит определить, кто из кандидатов имеет право представлять Республиканскую и Демократическую партии на завершающем этапе борьбы за высший пост.

Основное внимание приковано к демократам. За выход в финал сражаются сенатор от штата Иллинойс Барак Обама и бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон. Силы претендентов примерно равны. Результаты голосования в "супервторник" могут стать определяющими. Оба кандидата одинаково уверены в победе.

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