В США определят фаворитов президентской гонки

Промежуточные выборы проходят сразу в 24 штатах. Их жителям предстоит определить, кто из кандидатов имеет право представлять Республиканскую и Демократическую партии на завершающем этапе борьбы за высший пост.



Основное внимание приковано к демократам. За выход в финал сражаются сенатор от штата Иллинойс Барак Обама и бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон. Силы претендентов примерно равны. Результаты голосования в "супервторник" могут стать определяющими. Оба кандидата одинаково уверены в победе.